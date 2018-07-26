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В мире

26 июля, 12:34

СМИ назвали имя израильской военнослужащей, сбившей сирийский "Сухой"

за рубежом происшествия

Фото: wikimedia.org/ShinePhantom / по лицензии CC BY-SA 3.0

Сирийский военный самолет "Сухой" сбил противоракетный комплекс Patriot под руководством капитана израильской армии Ор Нааман, передает ТАСС.

Девушка командует батареей Patriot в 138-м батальоне ВВС.

Ранее ВВС Израиля сбили сирийский самолет "Сухой". В результате крушения один пилот погиб, судьба второго пока что неизвестна. Власти Израиля заявили, что бомбардировщик нарушил воздушное пространство около Голанских высот, а неоднократные попытки связаться с пилотами не увенчались успехом.

Сирийская сторона, в свою очередь, утверждает, что самолет выполнял боевое задание против террористов и не пересекал границу.

Конфликт между Сирией и Израилем длится уже несколько лет. Стороны оспаривают статус территории Голанских высот. Израильская армия неоднократно атаковали сирийские объекты. В предыдущий раз 16 июля ВВС Израиля нанесли ракетный удар по позициям Сирии в районе аэропорта Нейраб на севере страны.

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