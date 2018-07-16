Израиль нанес ракетный удар по военной позиции в Сирии

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ВВС Израиля нанесли ракетный удар по позиции Сирии в районе аэропорта Нейраб на севере страны, передает агентство SANA.

Атака обернулась только материальным уроном, никто не пострадал. Представитель командования ВС республики ее акт агрессии.

12 июля силы противовоздушной обороны Сирии отразили израильскую атаку в окрестностях города Эль-Кунейтра на Голанских высотах. Потери также оказались материальными.

8 июля ВВС Израиля атаковали аэродром "Т-4" на востоке провинции Хомс. Атаку отразили силы ПВО Сирии.