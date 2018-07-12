ВВС Израиля атаковали объекты сирийской армии

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Самолеты ВВС Израиля осуществили ряд ракетных ударов по объектам сирийской армии на Голанских высотах. Речь идет о пограничной провинции Эль-Кунейтра, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По данным агентства, несколько ракет были запущены в сторону района Курс-эн-Нафаль. Системы ПВО Сирии в 40 км от Дамаска смогли сбить все ракеты. Уточняется, что ракетная атака привела только к материальным потерям.

Ранее израильская армия с помощью ракеты Patriot сбила беспилотник, прилетевший со стороны Сирии. Летающий объект преодолел 10 км, выполняя задачу разведывательного характера.

Израильские военные уже подтвердили информацию об ударах в Эль-Кунейтре, пишет "Коммерсант". Также в пресс-службе подчеркнули, что не допустят нарушений воздушного пространства страны. И это были ответные меры на проникновение на территорию Израиля сирийского беспилотника.