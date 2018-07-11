Израиль перехватил прилетевший из Сирии беспилотник

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Израильские военные перехватили беспилотник, вошедший в воздушное пространство страны из Сирии.

Армейская пресс-служба не рассказала о принадлежности и типе аппарата. "Ракета Patriot перехватила БПЛА, который нарушил израильскую границу со стороны Сирии. Системы противовоздушной обороны своевременно выявили угрозу и отслеживали ее перемещение", – цитирует сообщение ВС Израиля РИА Новости.

Отмечается также, что во время пуска зенитной ракеты активировались сирены воздушной тревоги в израильских населенных пунктах у границы с арабским государством. В юго-западных районах Сирии продолжаются бои между правительственными войсками и отрядами оппозиции.

Инцидент на границе совпал с визитом в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он отмечал, что события в Сирии станут одной из главных тем предстоящих переговоров с Владимиром Путиным.