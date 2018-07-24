Израильские военные сбили сирийский самолет

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Израильская армия сбила самолет "Сухой", который зашел в воздушное пространство Израиля из Сирии. Об инциденте сообщили в армейской пресс-службе.

Как сказано в заявлении, военные Израиля следили за передвижениями "Сухого", который на два километра углубился в воздушное пространство страны.

Затем по самолету, который принадлежал ВВС Сирии, были выпущены две зенитные ракеты из комплекса ПВО Patriot, передает РИА Новости.

Как считает израильская сторона, самолет принимал участие в боевых действиях против оппозиционных сирийскому правительству отрядов на юго-западе САР.

Сирия и Израиль находятся в состоянии многолетнего территориального конфликта, оспаривая статус Голанских высот. Ранее израильские военные неоднократно наносили удары по сирийским объектам. В частности, 8 июля ВВС Израиля атаковали аэродром "Т-4" на востоке провинции Хомс. Тогда атаку отразили силы ПВО Сирии. А 16 июля израильские ВВС нанесли ракетный удар по позициям Сирии в районе аэропорта Нейраб на севере страны.