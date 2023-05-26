ФБР сообщило об угрозе королеве Елизавете II в 1983 году в США

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Федеральное бюро расследований (ФБР) обнародовало данные о возможной угрозе жизни королеве Елизавете II в США в 1983 году. Об этом пишет BBC.

По данным ФБР, боевик Ирландской республиканской армии (ИРА) планировал сбросить предмет на королевскую яхту, проплывающую под мостом "Золотые ворота", или совершить покушение во время прогулки королевы по Йосемитскому национальному парку. Таким образом он хотел отомстить за гибель дочери, убитой резиновой пулей в Северной Ирландии.

Американские власти, получив подобные угрозы, закрыли пешеходные дорожки на мосту, чтобы обеспечить безопасность монарха, отмечается в документах. О мерах безопасности в парке ничего не известно. Также не сообщается об арестах во время визита Елизаветы II.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Похороны прошли 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.

В ноябре этого года фотографии, письма и временные водительские права Елизаветы II были проданы на аукционе Reeman Dansie более чем за 7,8 тысячи долларов США. Архив принадлежал Вайолет Уэлсли, которая обучала Елизавету вождению, когда будущая королева служила в Женском вспомогательном территориальном корпусе британской армии.