В Армении зафиксировали первый смертельный случай из-за коронавируса

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Первый летальный исход в результате заражения коронавирусом зафиксировали в Армении, сообщает РИА Новости.

72-летний пациент находился на лечении в инфекционной больнице "Норк". Он страдал двусторонней пневмонией, что вкупе с другими болезнями не позволило спасти ему жизнь. Со вчерашнего дня он находился в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии.

В республике всего обнаружено 290 эпизодов инфицирования COVID-19. 18 человек выздоровели после заражения и были выписаны из больниц. Ранее посольство РФ в Ереване порекомендовало российским туристам в ближайшие сроки вернуться в Россию.

С 16 марта в Армении действует режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой распространения коронавируса. В связи с этим на пограничных пунктах установлен особый порядок въезда граждан.

Всего в мире, согласно последним данным ВОЗ, более 414 тысяч человек заразилось коронавирусом. Более 18 тысяч человек скончалось в результате инфицирования.

В России на 26 марта зарегистрировано 840 случаев заражения COVID-19. В Москве скончались двое пожилых пациентов с положительным тестом на коронавирус и подтвержденной пневмонией. Им было 88 и 73 года.