В Евросоюзе перестанут переводить часы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Евросоюз откажется от сезонного перевода часов с 2021 года. Соответствующий законопроект одобрил Европарламент. За документ проголосовали 410 депутатов, 192 высказались против, еще 52 парламентария воздержались, уточняет ТАСС.

Далее законопроект должны рассмотреть министры транспорта Евросоюза. Кроме того, членам ЕС предстоит определиться, в каком времени остаться – летнем или зимнем. Страны, которые предпочтут первый вариант, переведут стрелки часов в последнее воскресенье марта 2021 года. Зимний вариант подразумевает перевод часов в последнее воскресенье октября 2021 года.

20 марта в Госдуму РФ внесли законопроект о возврате сезонного перевода времени. Согласно документу, переводить стрелки часов на час вперед придется каждое последнее воскресенье марта, на час назад – в последнее воскресенье октября.

Между тем ученые указывают, что перевод часов оказывает негативное влияние на организм человека. В частности, существует риск развития онкологических заболеваний и увеличения количества инфарктов и гипертонических кризов.

Сезонный перевод часов отменили в России в 2011 году. В ночь на 27 марта 2011 страна перешла на постоянное летнее время, но это вызывало недовольство, так как зимой солнце вставало слишком поздно. В результате в 2014 году стрелки часов перевели на час назад – на постоянное зимнее время.

