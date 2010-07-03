Ученые предупредили о развитии онкозаболеваний из-за перевода часов

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Переход на зимнее и летнее время оказывает серьезное влияние на организм человека и способствует развитию онкологических заболеваний. Об этом пишет газета "Известия" в четверг, 21 марта.

Предполагается, что перевод часов экономит электроэнергию и должен повысить эффективность труда работников, однако российские ученые указывают и на существование негативных последствий для здоровья человека.

Заведующий кафедрой общей патологии и патологической физиологии имени В.Ф. Фролова мединститута РУДН Михаил Благонравов рассказал, что перевод стрелок приводит к нарушению биоритмов, что повышает риск раковых заболеваний.

В свою очередь, заведующий кафедрой физиологии человека и животных Самарского университета Алексей Инюшкин отметил, что переход на другое время приводит к увеличению количества инфарктов, гипертонических кризов и других проблем с сердечно-сосудистой системой. Особенно эта тенденция видна в октябре.

Кроме того, перевод стрелок приводит к нарушению концентрации гормонов эпифиза, что может вызвать нарушение потенции, указал заведующий кафедрой физиологии человека и животных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Каменский.

20 марта в Госдуму внесли законопроект о возврате сезонного перевода времени. Согласно документу, переводить стрелки часов на час вперед придется каждое последнее воскресенье марта, на час назад – в последнее воскресенье октября.

Сезонный перевод часов отменили в России в 2011 году. В ночь на 27 марта 2011 страна перешла на постоянное летнее время, но это вызывало недовольство, так как зимой солнце вставало слишком поздно. В результате в 2014 году стрелки часов перевели на час назад – на постоянное зимнее время.

