Зачем нам переводить время

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонный перевод часов. Автор документа, депутат Андрей Барышев ("Единая Россия"), поясняет свою инициативу необходимостью установить более благоприятную систему исчисления времени, которая обеспечит эффективное использование светлого времени суток. В пояснительной записке к документу говорится, что его исполнение позволит обеспечить россиян в среднем почти 200 часами дополнительного светлого времени суток.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В вопросе перевода часов на летнее и зимнее время все предельно ясно, и в то же время ничего не понятно. Сегодня в мире каждую весну и осень переводят стрелки в семи десятках стран, в остальных – нет. Сторонников и противников перевода среди населения примерно поровну. Давайте разбираться.

Для чего вообще нужно переводить часы? Причина тут, как ни странно, космологическая. Все дело в Солнце, точнее, в положении нашей планеты относительно светила. Летом и зимой длительность светового дня сильно отличается: летом день длиннее, зимой короче. А рабочий ритм предприятий, заводов и учреждений неизменен, постоянный график действует круглый год. И, например, если летом московское метро, которое начинает работу в 5:30, открывает свои двери для первых пассажиров при ярком свете солнца, то зимой это происходит в темноте. То же самое и вечером: летом, после окончания рабочего дня большинства предприятий, солнце еще пару часов освещает небосвод, а зимой, выйдя за заводскую проходную, можно наблюдать звездное небо (если, конечно, повезет с погодой).

Городские службы вынуждены включать освещение в эти часы, когда нагрузка на общественный транспорт возрастает до максимальных значений. И затраты электричества на освещение в масштабах страны получаются достаточно существенными. Стрелки на часах переводят для того, чтобы график работы предприятий захватывал как можно больше солнечных часов – тогда на освещении можно сэкономить ощутимые деньги.

Тогда почему от перевода часов отказываются? Здесь вступают в силу аргументы других специалистов – медиков. Человеческий организм функционирует под действием так называемых циркадных ритмов, в народе именуемых биологическими часами. Периоды подъема и спада активности цикличны, они привязаны к смене дня и ночи. Для того, чтобы изменить ритм, человеку требуется довольно большое время, и лучше, чтобы этот процесс происходил постепенно. Если же смена происходит скачкообразно, организм начинает сопротивляться, активность его снижается, самочувствие ухудшается – все это хорошо знакомо людям, перелетающим из одного часового пояса в другой.

Перевод в обратную сторону тоже приносит мало хорошего: человек ложится спать по своим внутренним часам, как привык, а не по хронометру, что опять сбивает активность организма. В результате всех этих процессов работоспособность гражданина снижается и, если вновь задуматься о масштабах страны, снижается общая производительность труда, что опять приводит к экономическим потерям.

Споры о том, на чем страна должна экономить – на освещении или на производительности труда, возникают постоянно и ведутся уже не первое десятилетие. Периодически верх берут сторонники одного из методов, затем – сторонники другого, и в результате в России то есть летнее время, то его нет. Если же говорить о мнении нашей редакции, то мы все-таки за то, чтобы переводить стрелки. Солнца в нашем климате не слишком много, и хотелось бы, чтобы световой день был подольше.