Время вспять: перевод на зимнее и летнее время может вернуться

Депутат от "Единой России" Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается вернуть в России сезонный перевод времени. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
В пояснительной записке сказано, что проект предусматривает ежегодный перевод часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 02:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 03:00 на один час назад.
По словам автора документа, изменения сделают систему исчисления времени более благоприятной и обеспечат эффективное и естественное использование человеком светлого времени суток. Законопроект направлен на реализацию прав граждан на комфортную среду обитания, отдых, охрану здоровья и занятия спортом.
Барышев уверен, что принятие документа повысит качество жизни россиян, их работоспособность и производительность труда.
"В настоящее время в большинстве регионов страны наблюдаются чрезмерно ранние рассветы на протяжении большей части года и чрезмерно ранние закаты на протяжении всего года, что вызывает у населения вполне объяснимое и справедливое недовольство", – уточняется в пояснительной записке.
Ранее российские ученые пришли к выводу, что спящие не в полной темноте люди рискуют столкнуться с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Проблемы со здоровьем могут возникнуть и у тех, кто просыпается до восхода.
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