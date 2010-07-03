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10:58

Время вспять: перевод на зимнее и летнее время может вернуться

власть общество

10:58

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Депутат от "Единой России" Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается вернуть в России сезонный перевод времени. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке сказано, что проект предусматривает ежегодный перевод часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 02:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 03:00 на один час назад.

По словам автора документа, изменения сделают систему исчисления времени более благоприятной и обеспечат эффективное и естественное использование человеком светлого времени суток. Законопроект направлен на реализацию прав граждан на комфортную среду обитания, отдых, охрану здоровья и занятия спортом.

Барышев уверен, что принятие документа повысит качество жизни россиян, их работоспособность и производительность труда.

"В настоящее время в большинстве регионов страны наблюдаются чрезмерно ранние рассветы на протяжении большей части года и чрезмерно ранние закаты на протяжении всего года, что вызывает у населения вполне объяснимое и справедливое недовольство", – уточняется в пояснительной записке.

Ранее российские ученые пришли к выводу, что спящие не в полной темноте люди рискуют столкнуться с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Проблемы со здоровьем могут возникнуть и у тех, кто просыпается до восхода.

власть общество

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