В Госдуме оценили инициативу вернуть сезонный перевод времени

Фото: Евгения Смолянская/портал Москва 24

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал порталу Москва 24 инициативу, предполагающую вернуть в России сезонный перевод времени. По мнению парламентария, насколько эта тема "актуальна" сейчас – "вызывает большие вопросы".

"Прежде чем обсуждать такие фундаментальные изменения и предлагать их, необходимо опросить общественное мнение. И прежде всего узнать позицию регионов. Насколько для них актуальны эти вопросы, есть ли у них такая потребность", – рассказал Нилов.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по социальной политике В свое время, когда от этого отказались, была определенная логика в этой инициативе.



Парламентарий также добавил, что автору законопроекта надо будет привести конкретные аргументы в его пользу.

"Пусть он объяснит, что случилось с теми доводами, которые тогда позволили провести часовую реформу. И в чем необходимость сейчас пересмотреть все в обратную сторону", – резюмировал Нилов.

19 марта депутат от "Единой России" Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается вернуть в России сезонный перевод времени. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Проект предусматривает ежегодный перевод часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 02:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 03:00 на один час назад. По словам автора документа, изменения сделают систему исчисления времени более благоприятной и обеспечат эффективное и естественное использование человеком светлого времени суток.

В марте 2016 года указом президента РФ был подписан закон о переходе на постоянное летнее время в ряде регионов России.

Ксения Руденко