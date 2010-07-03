В Госдуме оценили инициативу вернуть сезонный перевод времени

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал порталу Москва 24 инициативу, предполагающую вернуть в России сезонный перевод времени. По мнению парламентария, насколько эта тема "актуальна" сейчас – "вызывает большие вопросы".
"Прежде чем обсуждать такие фундаментальные изменения и предлагать их, необходимо опросить общественное мнение. И прежде всего узнать позицию регионов. Насколько для них актуальны эти вопросы, есть ли у них такая потребность", – рассказал Нилов.
В свое время, когда от этого отказались, была определенная логика в этой инициативе.
Ярослав Нилов
глава комитета Госдумы по социальной политике
Парламентарий также добавил, что автору законопроекта надо будет привести конкретные аргументы в его пользу.
"Пусть он объяснит, что случилось с теми доводами, которые тогда позволили провести часовую реформу. И в чем необходимость сейчас пересмотреть все в обратную сторону", – резюмировал Нилов.
19 марта депутат от "Единой России" Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается вернуть в России сезонный перевод времени. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Проект предусматривает ежегодный перевод часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 02:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 03:00 на один час назад. По словам автора документа, изменения сделают систему исчисления времени более благоприятной и обеспечат эффективное и естественное использование человеком светлого времени суток.
В марте 2016 года указом президента РФ был подписан закон о переходе на постоянное летнее время в ряде регионов России.
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