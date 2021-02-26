США ввели санкции против 76 человек из Саудовской Аравии

26 февраля, 22:50
Фото: Москва 24
Визовые санкции ввели в США против граждан Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости.
В санкционный список попали 76 человек, среди которых представители Сил быстрого реагирования страны, саудовский генерал Ахмад аль Асири, ранее служивший замглавы разведки королевства.
"Я объявляю "Запрет Хашукджи", новые визовые ограничения… Это позволяет вводить визовые ограничения на лица, которые, действуя от лица иностранных правительств, участвовали в серьезных экстерриториальных действиях против диссидентов, в том числе подавляли, преследовали, наблюдали, угрожали или наносили вред журналистам, активистам или другим лицам, которые считаются диссидентами на основании своей работы", – заявил Блинкен.
Он добавил, что в США уверены, что эти граждане угрожали диссидентам за рубежом в том числе в связи с убийством Хашукджи. По словам Блинкена, в Соединенных Штатах будут бороться с теми, кто преследует диссидентов и журналистов.
Журналист Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. 20 октября Эр-Рияд признал факт гибели Хашукджи в своей дипмиссии. При этом власти Саудовской Аравии заверили, что его смерть не была санкционирована руководством страны.
В сентябре прошлого года суд Саудовской Аравии вынес решение в отношении обвиняемых по делу об убийстве. Наказание в виде 20 лет тюремного заключения получили пять человек. Еще один обвиняемый получил 10 лет, двое – по 7 лет тюрьмы.
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