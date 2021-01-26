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В мире

18:16

Родственники умерших в Ухане намерены рассказать ВОЗ "правду о COVID-19"

за рубежом

Фото: AP/Ng Han Guan

Родственники скончавшихся от коронавирусной инфекции в китайском Ухане хотят обсудить с представителями Всемирной организации здравоохранения свое видение ситуации с COVID-19. Об этом сообщает агентство Associated Press.

"Мы без устали выясняем правду. Это было преступление, и мы не хотим, чтобы ВОЗ явилась в Китай, чтобы покрывать эти преступления", – высказался Жэн Хай, отец которого скончался в феврале 2020 года от коронавируса.

По его словам, в самом начале эпидемии Китай скрывал истинное количество летальных случаев и замалчивал опасность происходящего. Однако сейчас на родственников умерших, которые пытаются уличить государство во лжи, оказывается давление. По прибытии в КНР экспертов ВОЗ чаты для общения активистов с экспертами ВОЗ были удалены.

"Вы уничтожили все наши платформы, но мы все равно хотим рассказать всем, что мы не сдаемся", – обратился Хай от лица родственников жертв COVID-19.

О прибытии представителей Всемирной организации здравоохранения в Ухань стало известно 14 января. Они будут расследовать причины появления эпидемии. Китайские власти первоначально выступали против данного расследования.

Ранее китайские ученые рассказали о последствиях пандемии COVID-19. Они заявили, что к марту текущего года смертность от коронавируса может составить 5 миллионов человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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