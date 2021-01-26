В Чехии запретят производство пластиковой посуды

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Правительство Чехии приняло решение запретить производство и использование в стране пластиковой посуды с 1 июля.

Как пояснил журналистам министр охраны окружающей среды Чехии Рихард Брабец, запрет касается всех одноразовых изделий из пластмассы.

Таким образом власти отреагировали на инициативу Еврокомиссии, которая призвала полностью отказаться от пластика в ЕС.

Министр напомнил, что пластик является одним из главным компонентов загрязнения окружающей среды, а страна намерена активно бороться за экологию.

Крупнейшие производители грузовых автомобилей в Евросоюзе ранее решили прекратить продажи большегрузных машин с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году.