Евросоюз запретит пластиковую посуду

Фото: ТАСС/DPA/Patrick Pleul

Комитет Европарламента по окружающей среде проголосовал за запрет использования пластиковой посуды на территории Евросоюза с 2021 года.

"Одноразовые пластиковые изделия, на которые приходится более 70% морского мусора, будут запрещены в рамках планов, поддержанных в комитете по окружающей среде", — говорится в докладе Европарламента, которое приводит РИА Новости.

В нем также предлагается к 2025 году сократить использование изделий, для которых нет альтернативы. К ним отнесены, в том числе одноразовые коробки для бургеров и контейнеры для еды. Сокращения должны коснуться и отходов от табачных изделий.

Теперь доклад будет представлен на голосование пленарной сессии Европарламента 22-25 октября.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун ранее подписал законопроект об ограничении использования пластиковых соломинок в ресторанах с 2019 года. Согласно закону, ресторанам будет запрещено сопровождать напитки пластиковыми трубочками.