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В мире

18:15

Правительство Чехии ввело режим ЧС из-за COVID-19

за рубежом

Фото: ТАСС/MARTIN DIVISEK/EPA

С 26 ноября в Чехии вводится режим чрезвычайной ситуации из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на чешское ТВ.

В стране отменят все массовые культурно-спортивные мероприятия с 1 000 участников. Также после 22:00 работу прекратят бары, рестораны и клубы. При этом будет разрешена работа уличных предрождественских базаров.

В настоящее время Чехия занимает второе место в мире по числу зараженных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что правительство Словакии из-за ситуации с COVID-19 вводит общенациональный локдаун на 2 недели. Он предусматривает запрет на выход из дома ночью, отмену массовых культурных и спортивных мероприятий, закрытие предприятий общественного питания, а также магазинов.

Словакия ушла на двухнедельный локдаун

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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