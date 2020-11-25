В Финляндии ужесточили ограничения из-за коронавируса

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В столичном регионе Финляндии вступят в силу новые ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает финский информационный портал Yle.

Мэр Хельсинки Ян Вапаавуори заявил, что срок действия новых ограничений может составить три недели или же его продлят до конца года.

Точный перечень мер пока не определен, заявлена только часть из них. В Хельсинки отменят массовые мероприятия, а также закроют библиотеки, бассейны и спортивные залы. Ученики старших классов школ будут работать дистанционно.

В качестве дополнительной меры профилактики распространения коронавируса предусмотрен запуск консультационной службы по работе с иностранцами. Им будут рассказывать о важности соблюдения антиковидных мер.

Мэр Хельсинки объяснил необходимость новых ограничений ростом числа госпитализированных и локальными вспышками заболевания.

В Финляндии за минувшие сутки подтвердили 353 новых случая коронавируса. Общее число заболевших достигло отметки 22 289 человек, причем за последние 24 часа также выросло число госпитализированных – сразу на 15%.

Ранее стало известно, что власти Болгарии решили продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации из-за ситуации с коронавирусом. Новые ограничительные меры вступят в силу 27 ноября и будут действовать до 21 декабря включительно.

