Врач рассказал, когда затормозится рост новых случаев коронавируса в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Прирост новых случаев COVID-19 в России затормозится, когда количество переболевших от численности населения составит более 60-70%. Прогнозом поделился доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
По словам Жемчугова, все ограничения, вводимые из-за COVID-19, помогают замедлить распространение инфекции, тем самым уменьшая нагрузку на медицину.
Наиболее важной цифрой является количество погибших от коронавируса, рассказал он РИА Новости.
"Если она растет, значит, медицина не справляется", – отметил Жемчугов. По его словам, вакцинация поможет ускорить процесс формирования иммунной прослойки.
За последние сутки в России выявили 25 173 новых случая коронавируса. На Москву пришлось 6 866 случаев, на Санкт-Петербург – 2 926, на Московскую область – 971.
Ранее ученые заявили, что COVID-19 может стать причиной выпадения зубов. Исследователи взялись за изучение этого вопроса после жалоб пациентов.
За сутки в мире заболели коронавирусом почти 520 тыс человек
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