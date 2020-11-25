Власти Болгарии решили продлить режим ЧС из-за COVID-19

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Власти Болгарии решили продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации из-за ситуации с коронавирусом, сообщает RT.

Как отметил министр здравоохранения страны Костадин Ангелов, новые ограничительные меры вступят в силу 27 ноября и будут действовать до 21 декабря включительно.

В стране будет приостановлено посещение занятий в школах и университетах, временно запрещены все внеклассные мероприятия, семинары и тренинги, детские сады также закроют.

Ограничения также коснутся торговых центров, фитнес-залов и других заведений.

Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что заболел коронавирусной инфекцией. По словам премьера, 25 октября он получил положительные результаты, перед этим сдав два ПЦР-теста.

Борисов также рассказал, что отложил все встречи в день, когда COVID-19 выявили у министра регионального развития и управления Николая Нанкова.