В Нью-Йорке синагогу оштрафовали за свадьбу с несколькими тысячами гостей

12:07
Фото: соцсети
Хасидскую синагогу в Нью-Йорке оштрафуют за свадьбу с несколькими тысячами гостей, сообщает телеканал NY1.
По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, синагоге, которая нарушила ограничения из-за коронавируса, выдадут извещение на 15 тысяч долларов. Не исключены и дополнительные последствия, подчеркнул он.
Мэр также заметил, что организаторы мероприятия пытались скрыть произошедшее, что абсолютно неприемлемо.
По данным СМИ, свадьба, на которой присутствовали несколько тысяч человек, состоялась 8 ноября. Ее организовала община сатмарских хасидов в бруклинском Уильямсбурге.
Точных данных о числе гостей у властей нет, однако подчеркивается, что свадьба "была слишком большой".
В октябре мэр Нью-Йорка закрыл все второстепенные предприятия, государственные и частные школы, а также детские сады в девяти районах мегаполиса.
Тогда отмечалось, что в семи районах города из девяти за две недели показатель положительных результатов тестов на коронавирус превысил 3%. Безопасный порог в 5% был превышен сразу в двух из них и достиг 7 и 8%.
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