В Италии назвали имя погибшей при крушении вертолета россиянки

Жертвой крушения вертолета в Италии стала 28-летняя москвичка Екатерина Кархина. Об этом сообщает издание Il Tirreno.
Газета опубликовала фотографию погибшей девушки. По данным газеты, она была единственным пассажиром Robinson R66, которым управлял российский предприниматель Максим Сычев, пилот и владелец вертолета. После катастрофы тело россиянки обнаружили в кабине. Поиски тела ее спутника продолжаются.
Как пишет итальянское издание, Кархина увлекалась бегом на длинные дистанции. Она участвовала, например, в полумарафоне Гарда в Трентино-Альто-Адидже с командой I love running.
Вертолет с двумя гражданами России упал в море близ острова Горгона вечером 22 июля. Он летел с озера Комо и направлялся, предположительно, в сторону Сардинии. По информации противопожарной службы города Ливорно, экипаж не подавал сигналы бедствия.
23 июля обломки вертолета доставили на корабле в Ливорно. Их передали следователям для изучения. Расследованием занимается местная прокуратура.
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