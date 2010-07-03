Стали известны подробности крушения вертолета с россиянами в Италии

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Россиянка, погибшая при крушении вертолета в Италии, управляла им. Об этом заявили в прокуратуре города Ливорно.

В настоящее время представители ведомства устанавливают личности погибших в катастрофе у острова Горгона. По предварительным данным, мужчина и женщина, находившиеся на борту, были гражданами России.

"Пока обнаружено только тело женщины, вертолетом управляла она", – уточнили ТАСС в прокуратуре Ливорно. "Поиски мужчины не прекращались со вчерашнего вечера, когда произошла катастрофа", – добавили сотрудники ведомства.

Как установили итальянские следователи, на борту вертолета Robinson 66 было два человека.

Ранее сообщалось, что российское посольство в Италии проверяет информацию о гибели двух граждан РФ в катастрофе с вертолетом. По данным СМИ, инцидент произошел рядом с островом в Средиземном море, который является частью Тосканского архипелага. Вертолет, предположительно, вылетел с озера Комо и направлялся в сторону Сардинии.