СМИ сообщили о крушении вертолета с россиянами в Италии

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В посольстве РФ в Италии проверяют данные о гибели двух россиян в результате крушения вертолета у острова Горгона, сообщает ТАСС.

По данным СМИ, инцидент произошел вблизи острова в Средиземном море, который входит в состав Тосканского архипелага. В районе крушения спасатели нашли тела двух человек – женщины, пассажирки вертолета, и пилота.

Предварительно установлено, что вертолет вылетел с озера Комо и направлялся в сторону Сардинии. Владелец воздушного транспортного средства – мужчина 37 лет. Согласно информации полиции, именно он являлся пилотом.

Ранее сообщалось, что в Италии из-за огромного града пострадали 20 человек. Стихия обрушилась на Адриатическое побережье. Град падал с огромной скоростью, в результате чего были помяты несколько автомобилей, разбиты стекла в домах и витрины в магазинах.

