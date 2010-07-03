Полиция считает, что пропавшие в Мюнхене россиянки мертвы

Представитель мюнхенской полиции Маркус да Глория Мартинс прокомментировал ход расследования дела о пропаже в городе двух россиянок. Его слова приводит РИА Новости.

"В данный момент мы предполагаем, что мать и дочь мертвы", – сообщил да Глория Мартинс.

Днем 13 июля 41-летняя россиянка и ее 16-летняя дочь отправились из квартиры по улице Оттобруннерштрассе в торговый центр мюнхенского района Нойперлах. Вскоре близкие потеряли с ними связь. Полиция внесла обеих в список пропавших без вести, а их фото разместила на сайте местных правоохранительных органов.

Позднее полиция ФРГ арестовала мужа пропавшей женщины по подозрению в совершении убийства без отягчающих обстоятельств.