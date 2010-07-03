Полиция Мюнхена арестовала подозреваемого по делу об исчезновении россиянок

Полиция ФРГ арестовала подозреваемого по делу об исчезновении в Мюнхене двух россиянок. Об этом пишет газета Bild.
По информации издания, задержан Роман Х. − муж 41-летней Марии Г., которая пропала 13 июля вместе со своей дочерью Татьяной. 21 июля в отношении подозреваемого выдали ордер на арест. Мужчину задержали в воскресенье вечером.
Как сообщили в полиции Мюнхена, днем 13 июля россиянка и ее 16-летняя дочь покинули квартиру по улице Оттобруннерштрассе и отправились в торговый центр, который расположен в мюнхенском районе Нойперлах. Однако после этого близкие потеряли связь с ними. В полиции Марию и Татьяну внесли в список пропавших без вести. Фото россиянок разместили на сайте местных правоохранительных органов.
В полиции Мюнхена не исключили, что россиянки были убиты или в отношении них было совершено насильственное преступление. Чтобы расследовать исчезновение Марии и Татьяны, в местной полиции создали специальную следственную группу.
Возбуждено уголовное дело. Сотрудники Генконсульства РФ также выясняют обстоятельства случившегося.
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