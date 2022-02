Деми Ловато пришла в себя после передозировки наркотиками

Американская певица и актриса Деми Ловато пришла в сознание и находится в стабильном состоянии в окружном госпитале Лос-Анджелеса, передает ABC News.

Во вторник певицу доставили на скорой помощи в местную больницу после передозировки героином.

"Деми пришла в себя. Информация в СМИ некорректна, и близкие певицы просят не распространять слухи, так как ее здоровье и восстановление сейчас намного важнее сплетен", – отметил представитель Ловато.

Он также подчеркнул, что сейчас рядом с Ловато находится ее семья.

Деми Ловато не скрывала своего пристрастия к наркотикам, однако последние шесть лет она воздерживалась от своей вредной привычки. Ее последняя песня "В завязке", которая появилась около месяца назад, стала признанием, что исполнительница вновь употребляет наркотики.

Ловато записала семь студийных альбомов, последний из которых Tell Me You Love Me вышел в прошлом году. Помимо этого, девушка снимается в кино и на телевидении. На ее счету множество наград, среди которых премии MTV Video Music Awards и People's Choice Awards.