7 человек погибли в ДТП после погони в Техасе

Фото: Москва 24/Сергей Фадеичев

7 человек стали жертвами ДТП в штате Техас. Еще трое пострадавших в аварии получили различные ранения.

Как пишет местное издание El Paso Times, автомобиль Chevrolet Cruze пытался спастись бегством от пограничного патруля. В центре города Эль-Пасо водитель не смог вписаться в поворот, пересек разделительную полосу и врезался в полуприцеп.

По словам сержанта местной полиции Роберта Гомеса, в салоне машины в момент аварии находились 10 человек. Семеро из них погибли на месте.

Еще трое пострадавших были госпитализированы. Об их состоянии пока не сообщается.

Издание не уточняет, по какой причине началась погоня.

Расследованием ДТП занимается полиция Эль-Пасо совместно с пограничной службой. Произошедшее также находится на контроле у отдела профессиональной ответственности таможенно-пограничной службы США.

Ранее три человека погибли в ДТП в Московской области. Еще один пострадавший получил телесные повреждения.