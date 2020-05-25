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В мире

19:27

Почти 200 бессимптомных носителей коронавируса выявили в Ухане

за рубежом

Фото: AP Photo/Xinhua via AP/Cheng Min

За 10 дней массового скрининга населения в китайском городе Ухань на наличие коронавирусной инфекции было выявлено 189 бессимптомных носителей COVID-19. Об этом говорилось в обнародованных данных городского комитета здравоохранения, передает РИА Новости.

Оперативный штаб Уханя в китайской провинции Хубэй, ставшей очагом коронавируса, дал указание в течение 10 дней провести скрининг всего населения на COVID-19. Данное решение приняли в связи с тем, что в городе обнаружили новые случаи заболевания. Массово тестировать население начали 14 мая.

Отмечается, что с 14 мая по 23 мая в городе провели 6 574 093 теста на COVID-19.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано больше 5,2 миллиона случаев заражения, более 337 тысяч человек скончалось.

Ранее стало известно, что ученые в Ухане будут продолжать изучение вирусов. Как считают специалисты, известные в настоящее время типы вирусов являются лишь вершиной айсберга, а потому важно и далее не прекращать их исследования.

Как развивается ситуация с коронавирусом в мире

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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