Почти 200 бессимптомных носителей коронавируса выявили в Ухане

19:27
Фото: AP Photo/Xinhua via AP/Cheng Min
За 10 дней массового скрининга населения в китайском городе Ухань на наличие коронавирусной инфекции было выявлено 189 бессимптомных носителей COVID-19. Об этом говорилось в обнародованных данных городского комитета здравоохранения, передает РИА Новости.
Оперативный штаб Уханя в китайской провинции Хубэй, ставшей очагом коронавируса, дал указание в течение 10 дней провести скрининг всего населения на COVID-19. Данное решение приняли в связи с тем, что в городе обнаружили новые случаи заболевания. Массово тестировать население начали 14 мая.
Отмечается, что с 14 мая по 23 мая в городе провели 6 574 093 теста на COVID-19.
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано больше 5,2 миллиона случаев заражения, более 337 тысяч человек скончалось.
Ранее стало известно, что ученые в Ухане будут продолжать изучение вирусов. Как считают специалисты, известные в настоящее время типы вирусов являются лишь вершиной айсберга, а потому важно и далее не прекращать их исследования.
Как развивается ситуация с коронавирусом в мире
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