В Риге снесут памятник Пушкину в ближайшие дни

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Правящая коалиция Законодательного собрания Риги одобрила снос памятника Александру Пушкину в парке Кронвальда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию вице-спикера органа Линды Озолы.

"Дни Пушкина в парке Кронвальда сочтены. По инициативе Kods Rīgai коалиция Рижской думы договорилась, что незаконно установленный памятник должен исчезнуть из городской среды Риги, и это должно произойти оперативно", – написала Озола в своих соцсетях.

По данным портала Delfi, инициаторы сноса планируют провести его до 4 мая, чтобы памятник не использовали в праздновании Дня Победы 9 мая.

Депутаты считают, что памятник был установлен незаконно, поскольку был подарен российским посольством и воздвигнут при участии экс-мэра Риги Нила Ушакова, но без поддержки Государственной инспекции по охране памятников культуры и Совета рижского исторического центра по сохранению и охране. За последние полгода памятник Пушкину в парке Кронвальда трижды оскверняли.

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