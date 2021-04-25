Минэнерго Белоруссии сообщило о взломе хакерами сайта БелАЭС

15:16
Фото: ТАСС/EPA/MAXIM GUCHEK/POOL
Сайт Белорусской атомной электростанции взломали, заявили в министерстве энергетики страны.
"Сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно – сейчас выясняют специалисты", – приводит ТАСС сообщение ведомства.
Там добавили, что в настоящее время специалисты работают над восстановлением сервиса, потому некоторое время он будет недоступен.
Уточняется, что хакеры на сайте БелАЭС разместили информацию о том, что на станции якобы может произойти авария. Авторы послания представились небезразличными сотрудниками БелАЭС. Они отметили, что публикация намерено сделана к 35-летней годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.
Неизвестные призвали мировое сообщество оказать давление на президента республики Александра Лукашенко, чтобы он закрыл станцию.
"Опубликованная в сообщении информация является фейком", – прокомментировало белорусское Минэнерго.
Ранее Европарламент из-за опасений, связанных с безопасностью, запуск Белорусской АЭС в Островце потребован приостановить. 642 депутата подержали соответствующий документ, 21 человек воздержался, а 29 проголосовали против.
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