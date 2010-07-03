ЕС подготовился к жесткому Brexit

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

ЕС завершил подготовку к выходу 12 апреля Великобритании из состава сообщества без соглашения.

"Так как все более вероятно, что Соединенное Королевство 12 апреля покинет Европейский союз без соглашения, Еврокомиссия сегодня завершила подготовку к сценарию "жесткого" Brexit", – говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

Ранее стало известно, что власти ЕС согласились дать Британии отсрочку по Brexit до 22 мая.

Великобритания рассчитывала завершить выход из Евросоюза к середине апреля. Однако парламент дважды отказался одобрить проект соглашения Brexit, предложенный Терезой Мэй. При этом выходить из ЕС без соглашения британский парламент тоже отказался.

По мнению политологов, страна может выйти из Евросоюза без соглашения.

Британцы протестуют против выхода страны из Евросоюза. 23 марта на улицы Лондона вышли около миллиона жителей, а петицию за проведение второго референдума подписали более пяти миллионов человек.

За выход Великобритании из Европейского Союза проголосовали жители королевства на референдуме в 2016 году. Экономисты обещали гражданам, что эти меры дадут стране дополнительно 350 миллионов фунтов в неделю за счет ведения собственной торговой политики.