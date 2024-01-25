Американские врачи предложили переименовать рак простаты – СМИ

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Врачи США предложили переименовать рак простаты, чтобы не пугать пациентов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как указано в материале, из-за слова "рак" в диагнозе врачи назначают слишком агрессивное лечение, которое грозит мужчинам серьезными побочными эффектами. Однако, пишет издание, на ранней стадии заболевания опухоль растет медленно или не растет в общем, в связи с чем пациенту будет достаточно провести умеренную по интенсивности терапию.

Такое же решение о переименовании уже приняли для первой стадии рака щитовидной железы, шейки матки и мочевого пузыря, говорится в статье.

По информации газеты, рак простаты – самый распространенный тип онкологии среди американских мужчин. Заболевание все чаще стали выявлять на ранних стадиях в связи с увеличением частоты и охвата мероприятий по скринингу населения, добавили журналисты.

Ранее эпидемиологи и онкологи из Оксфордского университета заявили, что лишний вес у мужчин повышает риск развития рака простаты. Ученые провели исследование, в котором учли индекс массы тела (ИМТ), окружность талии, соотношение объемов талии и бедер мужчин, а также частоту случаев заболевания.

В результате выяснилось, что за 12 лет от рака простаты умер 661 мужчина. Риск летального исхода возрастал на 7% на каждые пять пунктов ИМТ и на 6% – на каждые 10 сантиметров в талии.

"Хотите жить долго?": Как сохранить здоровье предстательной железы