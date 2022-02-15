В России хотят создать препарат для сверхточного уничтожения рака

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Госкорпорация "Росатом" планирует создать радиофармацевтический препарат для прицельного уничтожения опухолей предстательной железы. Об этом сообщается в разделе госзкупок на сайте компании.
Предприятие "Всерегиональное объединение "Изотоп" организовало конкурс на создание соединений модифицированных антител с изотопом торий-277. В госзакупку также включено испытание эффективности препарата.
Для тория-227 характерна высокая эффективность в ликвидации раковых клеток. Кроме того, при распаде данного элемента выделяется радий-233, который накапливается в костях и может бороться с метастазами рака.
Срок выполнения работ – 2022 год. В госкорпорации рассчитывают на получение препарата на основе моноклональных антител. Благодаря им планируется лечить рак простаты, который признан наиболее частым онкозаболеванием у мужчин.
Британские врачи из организации Cancer Research UK ранее рассказали о симптомах рака костей. К неочевидным признакам относятся ноющая боль в суставах или образование отеков и припухлостей.
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