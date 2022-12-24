Меган Маркл отвергла извинения The Sun за публикацию статьи Джереми Кларксона

Фото: JASON SZENES/EPA/ТАСС

Супруга принца Великобритании Гарри Меган Маркл отвергла извинения The Sun за публикацию статьи популярного телеведущего Джереми Кларксона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Маркл.

Ранее Кларксон написал в своей колонке, что Маркл стоит провести головой по улицам всех британских городов, чтобы люди кричали ей "позор" и кидались в нее экскрементами. Спустя время, когда независимая организация по соблюдению стандартов в прессе IPSO получила рекордное количество жалоб из-за колонки, автор попросил The Sun удалить статью. При этом он отметил, что читатели не оценили его отсылки к "Игре престолов".

Представитель Маркл же отметил то, что издание не вступило в контакт с герцогиней Сассекской. По его мнению, это указывает на намерение редакции. Он уточнил, что это не более, чем пиар-ход.

Он приветствовал сам факт публикации извинений, однако подчеркнул, что этого не нужно было бы делать, если бы издание не зарабатывало на "ненависти, насилии, женоненавистничестве".

Представитель указал, что настоящим изменением должно было стать изменение политики редакции в освещении подобных тем.

Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III не будет упоминать Гарри и Меган Маркл в рождественской речи из-за скандального документального фильма "Меган и Гарри" с их участием. В видео продолжительностью 10 минут король якобы попытается воодушевить и вдохновить Великобританию.



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