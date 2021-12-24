Генпрокуратура Украины предъявила обвинение главе Минтранса РФ

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Действующему министру транспорта РФ Виталию Савельеву и его заместителю предъявлено обвинение со стороны Генпрокуратуры Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис генерального прокурора страны.

"Под процессуальным руководством офиса генерального прокурора действующему министру транспорта России и его заместителю сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины", – говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что курс на втягивание Украины в НАТО угрожает безопасности России и может спровоцировать масштабный конфликт в Европе. Он подчеркнул, что военные риски возникают для всех вовлеченных сторон.