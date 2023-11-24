Американец выиграл 26 млн рублей благодаря ошибке работника закусочной

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Американец выиграл 300 тысяч долларов (26,5 миллиона рублей) благодаря ошибке работника закусочной, сообщил New York Post.

Уточняется, что 60-летний житель штата Иллинойс Майкл Сопейстал обедал в кафе на границе со штатом Мичиган и решил приобрести лотерейный билет на 10 розыгрышей. Однако работник кафе распечатал ему билет на один розыгрыш с возможностью выбрать 10 наборов чисел.

Американец решил сыграть тем билетом, который ему дали. На следующий день оказалось, что он выиграл в розыгрыше и получил право на выплату 300 тысяч долларов единоразово либо мог получать по 25 тысяч долларов в год до конца жизни.

Сопейстал выбрал первый вариант. Он рассказал, что над этим решением он думал несколько дней. Также он не в курсе, знает ли сотрудник кафе об этом случае.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга, который работает обычным строителем, выиграл в лотерею 16,7 миллиона рублей. Николай Шевелев купил три билета праздничного тиража "Русского лото".

Обладателями одного миллиона рублей в рамках розыгрыша стали 75 купивших лотерейные билеты. Еще 59 человек выиграли по 423 729 рублей.

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