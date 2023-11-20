Вебинар о защите от фальшивых лотерей пройдет в Москве 24 ноября

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Вебинар о защите от фальшивых лотерей "Фальшивые лотереи и розыгрыши: как распознать мошенничество и не стать жертвой" проведут в рамках столичного онлайн-проекта "Перезвони сам" 24 ноября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"К сожалению, когда дело касается неожиданного крупного выигрыша, люди зачастую теряют бдительность и добровольно передают злоумышленникам свои деньги или данные. На предстоящем вебинаре мы обсудим, какие существуют лотереи, как отличить настоящий розыгрыш от фальшивого и каким образом при производстве защищают лотерейные билеты от подделки", – отметили в департаменте информационных технологий Москвы.

Посетить мероприятие можно очно или онлайн, присоединившись к трансляции в соцсети "ВКонтакте" в 11:00. Его проведут специалисты департамента информационных технологий, "Российской системы качества" и сотрудники крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей.

Между тем 21 ноября центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ проведет для всех желающих первое занятие курса по профайлингу. Программа курса включает четыре вебинаров и одно очное занятие. Все онлайн-встречи будет длиться один час и начинаться в 12:00.



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