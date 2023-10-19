Новые поощрения добавили на сайт "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые поощрения появились на сайте "Миллион призов". Среди них – билеты в театры, музеи и другие столичные культурные учреждения, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Также на сайт добавили билеты на спектакли театров на Таганке, "Современник", Московского академического театра сатиры, Центра драматургии и режиссуры. Всего на сайте "Миллион призов" есть поощрения от 38 московских театров.

Кроме того, доступны билеты в Музей Победы. Можно посетить его главное здание или филиал под открытым небом – музей "Главные оружейные реликвии армии".

Всего на сайте "Миллион призов" свыше 190 поощрений – от сувениров до промокодов в магазинах. Получить их можно, участвуя в проектах "Электронный дом", "Город идей", "Активный гражданин", "Город заданий" и "Помощник Москвы".

В сентябре состоялся итоговый розыгрыш акции #ВыбираемВместе2023 в рамках программы "Миллион призов". Призовые баллы получили 2,3 миллиона человек, принявших участие в электронном голосовании на выборах мэра столицы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО.

Призовые баллы программы "Миллион призов" выиграли 2,3 млн москвичей