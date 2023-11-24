Фото: 123RF/dzurag

Завод Tesla в американском городе Буффало, расположенном в северо-западной части штата Нью-Йорк, подвергся нашествию постельных клопов, сообщает "Газета.ру".

Руководство предприятия предприняло попытку избавиться от насекомых с помощью различных химикатов, но это не помогло. Кроме того, рабочие пожаловались, что из-за химикатов на предприятии стоит едкий неприятный запах. Также у некоторых сотрудников появилось раздражение кожи.

Завод в Буффало выпускает солнечные батареи и нагнетатели, которые затем устанавливаются на автомобили Tesla. Помимо этого, предприятие разрабатывает программное обеспечение для автопилота.

Ранее телерадиокомпания BFM TV заявила, что разведслужбы Франции обвинили российские СМИ в истерии французов на фоне нашествия постельных клопов. В числе аргументов – якобы некоторые публикации неназванных российских СМИ оказались недостоверными и основывались на несуществующих французских статьях.

При этом авторы материала подчеркнули, что Россия напрямую не виновата в нашествии клопов. Медиа по всему миру освещали данную проблему, однако на их роль разведка не указала. Тем временем жители Франции продолжают жаловаться, что клопы распространились не только в общественных заведениях – насекомых обнаруживают и в домах обычных жителей. Местный Минздрав просит граждан не паниковать.

Позже телеканал Sky News сообщил, что проблема постельных клопов беспокоит жителей Лондона точно так же, как и жителей Парижа. Клопы уже распространились по больницам, кинотеатрам, метро, автобусам, поездам и другим общественным местам. Разница лишь в том, что французы говорят о своей проблеме, в это же время британцы стараются хранить молчание.

Минздрав Франции призвал не поднимать панику из-за нашествия клопов в Париже