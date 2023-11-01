Путин пошутил про постельных клопов в Европе

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Чем меньше в РФ будут ввозить "барахла", тем меньше из крупных европейских мегаполисов будет попадать в страну постельных клопов. Так Владимир Путин прокомментировал запрет ввоза в Россию товаров с Запада.

Президент добавил, что власти РФ обеспокоены диверсиями и саботажами на важнейших объектах глобальной инфраструктуры, так как потенциал санкционной агрессии практически исчерпан.

Также глава государства ожидает, что западные санкции против России будут усиливаться, к этому нужно быть готовыми. При этом президент подчеркнул, что рестрикции ударили по экономике, "рабочим местам" Запада, что видно по статистике.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС обсуждает 12-й пакет санкций против России, включая запрет на экспорт российских алмазов. Рестрикции готовятся во взаимодействии со странами "Группы семи", уточнила она.

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