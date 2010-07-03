Сноуден заявил о попадании в "ловушку" в России

Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден зявил, что "попал в ловушку", оказавшись в России.

Он указал, что первоначально направлялся в Латинскую Америку, однако правительство США аннулировало его паспорт, после чего он "оказался в ловушке в России".

Сноуден добавил, что "критиковал президента России и подвергал критике российские законы о слежке", что не делает его жизнь в Москве проще, передает News.ru.

"Трудно, но необходимо находиться в оппозиции к политике правительства США, точно также, как и правительства России", – сказал он подкасту Joe Rogan Experience на YouTube.

Ранее сообщалось, что Сноуден, живущий в России уже шестой год, продолжает изучать русский язык, а также женился в Москве.

В июне 2013 года Эдвард Сноуден передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки американских и британских спецслужб в интернете.

Позже он получил временное убежище в РФ, а год спустя – трехлетний вид на жительство, который в 2017 году продлили еще на три года.

На родине Сноудена обвиняют в государственной измене, ему грозит до 30 лет тюрьмы. Барак Обама и Дональд Трамп настаивали на выдаче подозреваемого в США.