Власти Каталонии оспорят решения правительства Испании в судах

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Правительство Каталонии оспорит решение испанских властей о применении 155-й статьи конституции в Конституционном и Верховном судах, заявил официальный представитель женералитета Жорди Турул.

В Конституционном суде поднимут вопрос о конфликте компетенций, будет также подана и апелляция по существу. В Верховный суд представят два исковых заявления, чтобы он признал недействительным постановление Совета министров, заявил Турул.

Он не смог ответить на вопрос, выступит ли глава женералитета Карлес Пучдемон в испанском Сенате 26 или 27 октября. На одну из дат уже назначено заседание парламента Каталонии. "Неизвестно, будет ли выступать Пучдемон в сенате. Желание есть, будет ли это реально сделать – посмотрим", – цитирует Турула РИА Новости.

Решение о применении 155-й статьи конституции было принято испанским правительством 21 октября. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.

Мадрид таким образом пытается предотврадить отделение Каталонии от страны. Ранее в области прошел референдум, на котором большинство участников проголосовали за независимость региона от Испании. Власти страны не признали голосование. Обе стороны заняли непримиримые позиции и не смогли начать переговоры, предпочтя обмен ультиматумами.

Каталонский референдум оказался первым звеном в цепи "парадов суверенитетов", который может радикально изменить Европу. В Италии сторонники автономии победили на референдумах в двух важнейших регионах: Ломбардии и Венето. Подробнее о сепаратистских настроениях Cтарого света – в материале портала Москва 24.

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