Украина заявила о вторжении российских самолетов в зону военных учений ВСУ

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В воздушных силах Украины заявили о вторжении российских самолетов-разведчиков в зарезервированную зону военных учений в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение командования ВСУ Украины.

"В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО сухопутных войск Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря самолеты-разведчики Российской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений", – говорится в сообщении.

В командовании утверждают, что самолеты пересекли боевые курсы мишеней типа ВР-3 "Рейс", по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты.

Ранее в министерстве обороны России опровергли заявления эстонской стороны о нарушении воздушного пространства российским А-50. Самолет двигался по ранее запланированному маршруту с включенным транспондером и находился в постоянной связи с диспетчерами Эстонии.

