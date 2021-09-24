Украина заявила о вторжении российских самолетов в зону военных учений ВСУ

24 сентября, 22:25
Фото: AP Photo/Pavlo Palamarchuk
В воздушных силах Украины заявили о вторжении российских самолетов-разведчиков в зарезервированную зону военных учений в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение командования ВСУ Украины.
"В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО сухопутных войск Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря самолеты-разведчики Российской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений", – говорится в сообщении.
В командовании утверждают, что самолеты пересекли боевые курсы мишеней типа ВР-3 "Рейс", по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты.
Ранее в министерстве обороны России опровергли заявления эстонской стороны о нарушении воздушного пространства российским А-50. Самолет двигался по ранее запланированному маршруту с включенным транспондером и находился в постоянной связи с диспетчерами Эстонии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: