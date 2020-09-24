Эксперт оценил, возможен ли дефицит бананов из-за извержения вулкана в Эквадоре

24 сентября, 20:09
Фото: ТАСС/Trond H. Trosdahl/Lehtikuva
Представитель Руспродсоюз Ирина Нагайцева в беседе с Москвой 24 оценила, возможен ли дефицит бананов в мире из-за начавшегося извержения вулкана Сангай в Эквадоре.
Сообщается, что поднялся столб дыма на 10 километров, причем из-за выброса пепла пострадали близлежащие поселки и сельское хозяйство. Эксперты предполагают, что в результате происшествия было уничтожено порядка 25–30% урожая бананов. Эквадор считается крупнейшим в мире экспортером плодов.
"Окончательный урон от извержения вулкана в Эквадоре пока что не определен. По имеющимся сейчас данным, фермеры действительно могут потерять часть урожая, однако речи о полной потере на сегодняшний день не идет", – объяснила Нагайцева.
При этом специалист подчеркнула, что Эквадор – крупнейший поставщик бананов в Россию, на долю которого приходится порядка 96% всего импорта.
"В прошлом году из Эквадора было поставлено более 1,4 миллиона тонн бананов на сумму более одного миллиарда долларов. Второе место по объемам поставок занимает Колумбия – более 23 тысяч тонн, третье – Коста-Рика (более 15 тысяч тонн)", – добавила Нагайцева.
Кроме того, по словам специалиста, бананы в Россию поставляют из Мексики, Гватемалы, Гондураса и других стран.
Ранее извержение вулкана произошло на итальянском острове Стромболи. Утром там раздался мощный взрыв, после чего над кратером поднялся огромный столб черного дыма. В воздух выбросило пепел и песок.
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