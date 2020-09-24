Эксперт оценил, возможен ли дефицит бананов из-за извержения вулкана в Эквадоре

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Представитель Руспродсоюз Ирина Нагайцева в беседе с Москвой 24 оценила, возможен ли дефицит бананов в мире из-за начавшегося извержения вулкана Сангай в Эквадоре.

Сообщается, что поднялся столб дыма на 10 километров, причем из-за выброса пепла пострадали близлежащие поселки и сельское хозяйство. Эксперты предполагают, что в результате происшествия было уничтожено порядка 25–30% урожая бананов. Эквадор считается крупнейшим в мире экспортером плодов.

"Окончательный урон от извержения вулкана в Эквадоре пока что не определен. По имеющимся сейчас данным, фермеры действительно могут потерять часть урожая, однако речи о полной потере на сегодняшний день не идет", – объяснила Нагайцева.





Ирина Нагайцева представитель Руспродсоюз Это означает только одно: сокращение экспорта, а не его полное прекращение. Даже если урон будет существенным, то недостающие объемы будут заменены поставками из других стран.

При этом специалист подчеркнула, что Эквадор – крупнейший поставщик бананов в Россию, на долю которого приходится порядка 96% всего импорта.

"В прошлом году из Эквадора было поставлено более 1,4 миллиона тонн бананов на сумму более одного миллиарда долларов. Второе место по объемам поставок занимает Колумбия – более 23 тысяч тонн, третье – Коста-Рика (более 15 тысяч тонн)", – добавила Нагайцева.

Кроме того, по словам специалиста, бананы в Россию поставляют из Мексики, Гватемалы, Гондураса и других стран.

Ранее извержение вулкана произошло на итальянском острове Стромболи. Утром там раздался мощный взрыв, после чего над кратером поднялся огромный столб черного дыма. В воздух выбросило пепел и песок.