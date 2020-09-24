Миру предрекли дефицит бананов – СМИ

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Специалисты прогнозируют дефицит бананов в мире из-за начавшегося извержения вулкана Сангай в Эквадоре, сообщает "Экспресс газета".

Столб дыма поднялся на 10 километров, а из-за пепла пострадали ближайшие поселки и сельское хозяйство. По оценкам экспертов, выбросы уничтожился около 25–30 процентов урожая бананов. Уточняется, что Эквадор является крупнейшим поставщиком плодов в Россию, Европу и Ближний Восток. Также из-за извержения пришлось закрыть аэропорт в Гуаякиле для безопасности пассажиров.

Ранее извержение вулкана произошло на итальянском острове Стромболи. Утром там раздался мощный взрыв, после чего над кратером поднялся огромный столб черного дыма. В воздух выбросило пепел и песок.

А вулкан Этна на острове Сицилия выбросил пепел на высоту 4,5 километра. Процесс извержения пепла продолжался на протяжении трех часов. Перед этим специалисты зафиксировали активность в одном из кратеров на юго-восточном склоне вулкана.