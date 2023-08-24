Премьер Британии "непреднамеренно" нарушил министерский кодекс – СМИ

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Премьер Великобритании Риши Сунак непреднамеренно нарушил стандарты поведения министров, не задекларировав в установленном порядке долю своей жены в компании по уходу за детьми. Об этом со ссылкой на комиссара британского парламента по стандартам Дэниела Гринберг сообщает Reuters.

"Рассмотрев имеющуюся у меня информацию, я решил, что нарушение кодекса было непреднамеренным... Я подтверждаю, что вопрос закрыт", – заявил Гринберг.

Парламент Великобритании ранее начал расследование в отношении Сунака из-за декларации доли его супруги в компании по уходу за детьми. Предполагалось, что ее компания могла получить выгоду от решения британского Минфина о расширении поддержки семьям с маленькими детьми.

Гринберг заявил, что британский премьер-министр просто не понял правил регистрации и декларирования интересов.

Расследование в отношении Сунака началось еще 13 апреля. Согласно закону, британские парламентарии должны регистрировать все врученные им подарки, взносы и пожертвования в называемом реестре интересов.



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