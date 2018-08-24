Глава МИД Турции сообщил, что Эрдоган ждет Путина с визитом

Фото: AP/Presidential Press Service

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с Владимиром Путиным передал ему привет от турецкого лидера Тайипа Эрдогана. Дипломат отметил, что президент Турции ждет своего коллегу с визитом в Стамбул, передает РИА Новости.

"Ваш дорогой друг прислал приветствие с наилучшими пожеланиями. Он также просил передать, что ждет Вас в ближайшее время с визитом в Стамбул для посещения рыбного ресторана", – сказал Чавушоглу.

Во время последней встречи лидеров двух государств в рамках саммита БРИКС, Владимир Путин напомнил своему турецкому коллеги о приглашении сходить вместе в ресторан. На подтверждение обещанного предложения Эрдоганом президент России ответил, что примет его, когда в Турцию начнутся поставки российского мяса.

Кроме того, глава МИД Турции отметил хорошие отношения между лидерами двух стран.

"Сегодня мы пообщались на уровне министров иностранных дел и обсудили региональные вопросы. Кроме того, обсудили также и вопросы сотрудничества. Для нас это очень важно", – отметил Чавушоглу.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция планируют разработать механизм консультаций для упрощения визового режима для определенных категорий турецких граждан.

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