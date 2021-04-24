Пропавшую подлодку ВМС Индонезии нашли у берегов Бали

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В водах у берегов острова Бали обнаружили пропавшую подлодку ВМС Индонезии, сообщает РИА Новости.

Адмирал Юдо Маргоно ранее рассказал, что подлодка на момент исчезновения находилась в хорошем состоянии и боевой готовности.

Индонезийская подводная лодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь 21 апреля во время учений рядом с островом Бали. В состав экипажа субмарины входят 53 человека.

Предположительно, подлодка потеряла связь примерно в 96 километрах от острова. Связь прервалась сразу после того, как команда получила разрешение на погружение.

Позже министр обороны Индонезии рассказал, что в районе пропажи подводной лодки появилось масляное пятно.