Флаг России появится на горе Маттерхорн в Швейцарии

Фото: ТАСС/Zuma

Посольство России в Берне рассказало, что на горе Маттерхорн в Швейцарии будет изображен флаг России.

Проекция будет работать в ночь с 24 на 25 апреля с 23:00 по 1:00 по московскому времени. В посольстве рассказали, что размер изображения российского флага составит более 1 тысячи квадратных метров.



Ранее на горе Маттерхорн появились слова поддержки для тех, кто борется с коронавирусом. Мотивирующие высказывания положительно оценили местные жители, назвав акцию "символом надежды" во времена пандемии.